Preţul aurului, 12 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,08 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 12 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,08 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 669,8599 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0051 lei româneşti, a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6803 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2103 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,4352 lei româneşti.

