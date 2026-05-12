O femeie din Iaşi s-a trezit îngropată în datorii de aproape jumătate de milion de lei, după ce două firme fantomă şi-au declarat sediul în casa ei. Păgubita susţine că escrocii i-au pus locuinţa drept garanţie în schimbul datoriilor. Pentru a nu pierde casa, femeia a acționat în instanţă. A câștigat procesul, însă nu şi-a recuperat niciodată prejudiciul.

Totul a început în 2017, când femeia a primit acasă mai multe documente care atestau faptul că la adresa ei, în casa în care locuia, era și sediul comercial pentru două societăți deschise de persoane pe care nu le cunoaște.

Mai mult decât atât, ar fi existat pe acele documente inclusiv semnatura ei deși spune că nu a semnat niciodată un astfel de contract. Pentru a se face însă comodatul respectiv, ar fi fost nevoie și de schița cadastrală emisă de primărie. Dar nici pe aceasta, femeia nu o ceruse vreodată de la autoritățile locale, motiv pentru care a mers mai departe să afle ce se întâmplă.

În cele din urmă, Inspectoratul Teritorial de Muncă a anunțat-o că una dintre aceste firme a pus inclusiv gaj locuința ei și că are datorii de 400.000 de lei. Urma să îi se pună și sechestru pe casă.

Ca să nu rămână fără locuință, însă a intentat un proces.

În cele din urmă, s-a dovedit faptul că semnăturile erau false și s-a deschis un dosar penal pentru înșelăciune și fals. Dar din cauza faptului că au trecut foarte mulți ani de atunci, din 2018 și până în prezent, s-a prescris fapta motiv pentru care dosarul a fost clasat. Femeia a făcut împrumuturi în bancă pentru a putea plăti avocați pe toată durata proceselor iar acum spune că nu își mai poate recupera banii din cauza clasării dosarului.

Clara Mihociu

