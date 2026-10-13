Preţul aurului, 13 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,95 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 13 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,95 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 642,8367 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 septembrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7316 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,7748 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3193 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3370 lei româneşti.