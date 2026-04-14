Preţul aurului, 14 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13 bani 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 14 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,4576 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de patru bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3196 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0920 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5336 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8512 lei româneşti.

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰