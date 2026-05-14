Zeci de nuntaşi, infectaţi cu Salmonella după o petrecere la un hotel din Iaşi. Ce au găsit inspectorii DSP

DSP Iaşi a anunţat că analizele făcute după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei nunţi organizate la un hotel din oraş au confirmat prezenţa bacteriei Salmonella enterica grup C la pacienţii internaţi. Totodată, doi angajaţi ai localului au fost depistaţi pozitiv cu stafilococ auriu. În prezent, 14 persoane sunt internate în mai multe spitale din ţară, iar alte 33 au simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare şi se află acasă. Rezultatele probelor prelevate din alimente, apă şi de pe suprafeţele din hotel urmează să fie anunţate zilele viitoare.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi, Marius Voicescu, a anunţat că rezultatele coproculturilor pentru primii trei pacienţi internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi sunt pozitive pentru Salmonella enterica grup C, potrivit Agerpres.

Totodată, în urma analizării a şase probe de exudat nazal recoltate de la personalul angajat la hotelul în care a avut loc evenimentul, patru rezultate au fost negative, iar două au ieşit pozitive pentru Staphylococcus aureus.

Reprezentantul DSP Iaşi precizează că alte probe recoltate în cadrul anchetei epidemiologice - inclusiv probe de alimente, apă şi sanitaţie - sunt încă în lucru în laborator, iar rezultatele complete vor fi anunţate la începutul săptămânii viitoare.

"Ancheta epidemiologică a fost declanşată după sesizarea transmisă de medicul de gardă al Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi. Echipele DSP au identificat consumatorii prezenţi la eveniment şi au colectat informaţii despre alimentele consumate şi simptomele apărute. Persoanele simptomatice aflate la domiciliu prezintă, în acest moment, forme uşoare sau simptome în remisie, spontan ori sub tratament. Ancheta epidemiologică este în desfăşurare, iar măsurile finale vor fi stabilite după centralizarea tuturor rezultatelor de laborator şi a datelor obţinute în anchetă", a precizat purtătorul de cuvânt Marius Voicescu.

DSP Iaşi a anunţat, miercuri, că a demarat o anchetă după ce mai multe persoane ar fi suferit de toxiinfecţii alimentare în urma participării la o nuntă organizată la sfârşitul săptămânii trecute la hotel de la intrarea în municipiul Iaşi.

Potrivit reprezentanţilor DSP, până în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, precum şi în spitale din Râmnicu Sărat, Huşi, Braşov sunt internate 14 persoane, iar alte 33 prezintă simptome şi se află la domiciliu.

