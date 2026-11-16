Preţul aurului, 16 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,56 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,56 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,3140 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 noiembrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,86 lei, a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4103 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7816 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3494 lei româneşti.