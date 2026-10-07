Astăzi se împlinesc trei ani de la atacurile din 7 octombrie. Trei ani de la cea mai sângeroasă zi din istoria recentă a Israelului. Trei ani de când militanţii Hamas au invadat Israelul. Au deschis focul la întâmplare pe străzi, au luat ostatici şi au ucis peste 100 de oameni.

Ţara Sfântă a răspuns pe măsură. Avioanele de luptă şi dronele au lansat o ploaie de rachete peste Fâşie. Şi a fost doar începutul! Acum, în 2026, în Fâşia Gaza, genocidul continuă. Recunoscută sau nu la nivel global, uciderea sistematică a oamenilor de acolo se întâmplă, iar tăcerea şterge, în fiecare zi, câte puţin din bucata subţire de pământ din Palestina. 74.000 au fost ucişi.

La trei ani şi exact la aceeaşi oră de la începutul celei mai sângeroase zile din istoria Israelului, ţara a marcat acest moment sumbru printr-o serie de ceremonii, comemorări şi proteste în peste 400 de locaţii, transmite CNN.

La ora 6:29 dimineaţa, pe 7 octombrie 2023, grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunităţile israeliene de-a lungul frontierei cu Fâşia Gaza, ucigând peste 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei ucişi s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă şi familii întregi.

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Comemorarea a început cu un moment naţional de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate şi grupurile civile de protest de la nivel local vor ţine un minut naţional de reculegere, la care se vor alătura diverse spitale publice, administraţii locale, universităţi şi întreprinderi private.

Evenimente comemorative vor avea loc şi la locul festivalului Nova din Pădurea Re’im, unde peste 370 de persoane au fost ucise şi 44 au fost răpite. Pe tot parcursul zilei sunt aşteptate în întreaga ţară alte convoaie de protest şi manifestaţii.

Shir Mathias, ai cărei părinţi, Shachar şi Shlomi Mathias, au fost ucişi în timpul atacului asupra kibbutzului Holit de la graniţa cu Gaza, a cerut marţi o schimbare a conducerii ţării.

"Chiar înainte de a intra în data de 7 octombrie, am un singur mesaj", a scris ea pe X.

”Toţi cei care au avut mâna pe volan, atât cei în uniformă, cât şi cei în costum — trebuie să plece acasă. Fac apel la toţi cetăţenii Israelului: schimbaţi-vă fotografia de profil cu cel mai evident mesaj: «Toţi trebuie să plece acasă».”

Miercuri seara, la Tel Aviv va avea loc o ceremonie naţională de comemorare, la care se aşteaptă să participe zeci de mii de persoane. Evenimentul este organizat de mişcarea ”Kumu” („Ridicaţi-vă” în ebraică), care reprezintă supravieţuitorii din 7 octombrie şi familiile victimelor, şi va fi prezentat de fostul ostatic Eli Sharabi şi de actriţa Shani Cohen.

Israelul a ţinut luni comemorările oficiale de stat.

"Chiar şi la trei ani de la izbucnirea războiului - când Statul Israel este mai puternic ca niciodată - orele teribile ale atacului de Simhat Tora rămân întipărite în sufletele noastre", a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu, făcând referire la sărbătoarea evreiască în timpul căreia a avut loc atacul.

La o şedinţă a Cabinetului, o zi mai târziu, Netanyahu a prefigurat continuarea războiului, în ciuda unui acord de încetare a focului negociat de SUA, care a ajuns într-un impas acum un an. El a afirmat că Israelul a ucis ”4.000 din 6.000” de militanţi care s-au infiltrat în Israel pe 7 octombrie 2023.

"Îi vom prinde pe toţi", a spus el, pe fondul atacurilor israeliene aproape zilnice asupra Gazei.

De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost ucişi în Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii palestinian din Fâşia Gaza.

Spre deosebire de ceremoniile oficiale, majoritatea evenimentelor comemorative de miercuri sunt iniţiative ale comunităţii, organizate de supravieţuitori şi victime ale atacului din 7 octombrie, inclusiv de Consiliul Octombrie şi mişcarea Kumu.

O cerere recurentă a ambelor grupuri este înfiinţarea unei comisii de anchetă de stat, cel mai puternic mecanism de investigare din legislaţia israeliană, împuternicit să examineze dezastrele şi deciziile la nivel naţional. Netanyahu s-a opus în mod constant acestor solicitări timp de trei ani şi nu a numit nicio altă comisie specială de anchetă pentru a investiga eşecurile din acea zi.