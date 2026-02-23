Preţul aurului, 23 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,3 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 716,2653 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3195 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0968 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5761 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8359 lei româneşti.

