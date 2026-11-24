Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 569,2869 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3824 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3427 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,8845 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8146 lei româneşti.