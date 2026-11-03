Preţul aurului, 3 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,01 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa doi lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 599,4554 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8375 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4063 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7761 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3416 lei româneşti.