Preţul aurului, 3 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,01 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa doi lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 599,4554 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8375 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4063 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7761 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3416 lei româneşti.