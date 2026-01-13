Aurul străluceşte tot mai tare şi bate noi recorduri. La noi, gramul se apropie de 650 de lei, iar la nivel mondial, cotaţia metalului ar putea urca la 5.000 de dolari pe uncie chiar în prima jumătate a acestui an.

Investitorii se îndreaptă spre aur ca activ "sigur" în perioade de incertitudine globală. În România, o singură bancă a vândut anul trecut 800 de kilograme, cu 70% mai mult faţă de anul trecut.

Un gram de aur a ajuns 643 de lei. Este ultima cotaţie dată de BNR. Şi vorbim, din nou, de un record. Dacă ne referim la cotaţiile internaţionale, o uncie se apropie de 4.600 de dolari.

Băncile centrale din întreaga lume cumpără tot mai mult aur pentru a diversifica rezervele valutare. La fel fac şi românii.

Articolul continuă după reclamă

"Volumele au crescut cu peste 77%, ajungând la finalul anului la 800 de kg cerute de către clienţii noştri", explică Andreea Lăcătuş, specialist investiţii în pieţe financiare.

Cererea mare urcă preţul.

"Determină un comportament al investitorului de a se refugia într-un activ, cum este aurul. Aurul a fost întotdeauna privit ca un activ de refugiu", explică Andreea Lăcătuş, specialist investiţii în pieţe financiare.

"Relaţiile internaţionale încă sunt tensionate. Vedem conflicte în desfăşurare, Iran, Venezuela. Şi tensiunile din Statele Unite sunt principalii declanşatori pentru o economie incertă", explică Victor Dima, manager trezorerie.

Şi casele de amanet înregistrează vânzări record.

"În ultimele şase luni, am vândut aprox de patru ori mai mult. Avem zile în care vindem sute de grame. Monede, lingouri, bijuterii de purtat. Le folosesc pentru ei sau ca investiţie. Vindem cu 350 de lei gramul, un preţ foarte avantajos pentru clienţi", explică Robert Măiţă, manager amanet.

"Când investim în bijuterii, pierdem din valoarea manoperei. Dacă vrem să investim, vom merge pe aurul sub formă de lingouri sau monede", explică Andreea Lăcătuş, specialist investiţii în pieţe financiare.

Cine vrea să investească în aur îl poate cumpăra de la bănci, de la dealeri sau magazine specializate ori online. Specialiştii recomandă să avem maximum 10% aur, din totalul investiţiilor.

"Recomandat este să-ţi găseşti o companie care tranzacţionează şi lucrează cu cei mai mari producători şi monetării din lume. Pentru că atunci ai o siguranţă. Sunt multe entităţi online care pun la dispoziţie ETF-uri care sunt tranzacţionate în aur şi pot fi achiziţionate din spatele unui calculator", explică Victor Dima, manager trezorerie.

Cotaţia aurului ar putea urca la 5.000 de dolari pe uncie în scurt timp. Aşa au evoluat preţurile la nivel global, în ultima jumătate de an. Au crescut cu 40%. Iar la noi, gramul a plecat de la 470 de lei, în vara lui 2025 şi acum se apropie de 650 de lei.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰