Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 30 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 30 septembrie 2025.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 113.279 dolari sau 96.706 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 114.794 dolari sau 97.965 euro.

De asemenea, nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.024 dolari sau 95.783 euro.

