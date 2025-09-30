Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 30 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 30 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 12:27
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 30 septembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 30 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 113.279 dolari sau 96.706 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 114.794 dolari sau 97.965 euro.

De asemenea, nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.024 dolari sau 95.783 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 30 septembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 30 septembrie 2025