Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 1 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 1 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 13:31
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 1 octombrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 116.341 dolari sau 98.994 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 116.566 dolari sau 99.186 euro.

De asemenea, nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 113.269 dolari sau 96.401 euro.

