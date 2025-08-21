Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 21 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 21 august 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 113.410 dolari sau 97.249 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 114.691 dolari sau 98.347 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 118.276 dolari sau 101.685 euro.

