Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 20 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 20 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 113.649 dolari sau 97.729 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 115.784 dolari sau 99.493 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 123.887 dolari sau 105.985 euro.

