Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 19 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 19 august 2025.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 12:12
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 115.112 dolari sau 98.787 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 117.012 dolari sau 100.302 euro.

Nivelul actual al bitcoin este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 120.122 dolari sau 103.031 euro.

