Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 4 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 110.841 dolari sau 95.124 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 112.525 dolari sau 96.569 euro.

Nivelul atins la momentul actual pare în uşoară scădere şi faţă de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.503 dolari sau 96.225 euro.

