Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 4 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 12:23
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 septembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 110.841 dolari sau 95.124 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 112.525 dolari sau 96.569 euro.

Nivelul atins la momentul actual pare în uşoară scădere şi faţă de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.503 dolari sau 96.225 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 4 septembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 septembrie 2025