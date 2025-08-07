Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 7 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 7 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 116.393 dolari sau 100.819 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 116.828 dolari sau 101.196 euro.

Nivelul actual al bitcoin este aproape similar cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 116.185 dolari sau 100.257 euro.

