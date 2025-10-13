Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 13 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 13 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 12:36
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 13 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 13 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 115.012 dolari sau 99.299 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 115.845 dolari sau 100.032 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 124.724 dolari sau 107.872 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 13 octombrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, luni 13 octombrie 2025