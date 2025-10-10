Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 10 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 10 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 11:19
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 10 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 10 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 121.179 dolari sau 104.332 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 123.614 dolari sau 106.444 euro.

Nivelul atins la momentul actual este unul aproximativ asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 122.260 dolari sau 105.156 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 10 octombrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 10 octombrie 2025