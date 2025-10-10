Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 10 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 10 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 121.179 dolari sau 104.332 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 123.614 dolari sau 106.444 euro.

Nivelul atins la momentul actual este unul aproximativ asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 122.260 dolari sau 105.156 euro.

