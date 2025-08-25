Preţul unui bitcoin astăzi, luni 25 august 2025
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 25 august 2025.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 112.581 dolari sau 96.526 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 115.057 dolari sau 98.645 euro.
Nivelul actual al bitcoin este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 116.270 dolari sau 99.724 euro.
