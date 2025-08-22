Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 22 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 22 august 2025.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 13:41
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 112.696 dolari sau  97.166 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 113.840 dolari sau 98.153 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 117.265 dolari sau 101.301 euro.

