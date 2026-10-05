Preţul unui bitcoin astăzi, luni 5 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 5 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 409.473 lei sau 76.544 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 413.785 lei sau 77.350 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 397.451 lei sau 74.155 euro.