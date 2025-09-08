Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 8 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 8 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 09:05
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 8 septembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 110.987 dolari sau 95.293 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.484 dolari sau 95.676 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, însă, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 108.795 dolari sau 93.368 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

