Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 12 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 12 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 119.019 dolari sau 102.451 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 121.780 dolari sau 104.828 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 114.025 dolari sau 98.214 euro.

