Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 12 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 12 august 2025.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 10:43
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 12 august 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 12 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 119.019 dolari sau 102.451 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 121.780 dolari sau 104.828 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 114.025 dolari sau 98.214 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 12 august pret bitcoin
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 12 august 2025