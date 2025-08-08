Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 8 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 8 august 2025.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 13:53
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 116.542 dolari sau 100.156 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 117.642 dolari sau 101.088 euro.

Nivelul actual al bitcoin este în creştere, raportat la nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 113.489 dolari sau 97.522 euro.

