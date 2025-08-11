Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 11 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 11 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 121.921 dolari sau 104.572 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 122.292 dolari sau 104.975 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 115.257 dolari sau 98.692 euro.

