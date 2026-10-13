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Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 13 octombrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 13 octombrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 13 octombrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 12:26 | Modificat la 13.10.2026, 12:28

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 13 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 398.096 lei sau 74.619 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 400.963 lei sau 75.166 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 412.834 lei sau 76.428 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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