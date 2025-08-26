Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 26 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 26 august 2025.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 11:33
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 110.131 dolari sau 94.878 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 112.829 dolari sau 97.202 euro.

Nivelul actual al bitcoin este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.918 dolari sau 97.277 euro.

