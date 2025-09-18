Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 18 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 18 septembrie 2025.

la 18.09.2025 , 13:39
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 117.281 dolari sau 99.098 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 117.849 dolari sau 99.559 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 115.684 dolari sau 97.459 euro.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 18 septembrie pret bitcoin
