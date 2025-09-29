Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 29 septembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 29 septembrie 2025.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 13:20
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de valoarea atinsă la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 112.131 dolari sau 95.727 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 112.351 dolari sau 95.880 euro.

De asemenea, nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 112.712 dolari sau 96.203 euro.

