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Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 11 noiembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 11 noiembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 11 noiembrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.11.2026, 10:38 | Modificat la 11.11.2026, 10:39

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 11 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 65.670 euro sau 73.670 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 66.516 euro sau 74.619 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 71.886 euro sau 80.447 dolari.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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