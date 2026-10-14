Hexagonul fierbe pentru a treia săptămână la rând! Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă, în mai multe oraşe, în semn de solidaritate cu liceenii care protestează faţă de condiţiile din şcoli şi acuză abuzuri ale poliţiei. Mişcarea ia amploare şi pune o presiune tot mai mare pe Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat. Deşi multe dintre manifestaţii au fost paşnice, tensiunile au explodat la Paris, unde au izbucnit violenţe. Scene similare au fost şi în Nantes.

Peste 40.000 de oameni au ieşit în stradă la Paris, în sprijinul liceenilor nemulţumiţi de condiţiile din şcoli. Pentru a dispersa mulţimea, jandarmii au folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

"Cred că face parte din strategia poliției, de fapt. Ei știu că agresiunea și înconjurarea oamenilor sporesc inevitabil violența", a declarat un protestatar.

Protestele de la Paris pun presiune pe Guvernul Macron

Protestele pun presiune pe Guvernul Macron, care încearcă să adopte un buget cu reduceri de cheltuieli, pe fondul creşterii datoriei publice. Tensiunile se amplifică înainte cu şase luni de alegerile prezidenţiale.

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"Adevărul este că ne-am săturat; nu mai sunt locuri de muncă. Nu mai sunt suficiente locuri universitare sau profesori. Din păcate, profesia noastră este rareori ascultată", a precizat alt manifestant.

Profesorii au format un lanţ uman pentru a-i proteja pe elevi

Profesorii au făcut scut în jurul elevilor şi au format un lanţ uman, într-un gest de solidaritate cu tinerii ieşiţi în stradă.

"Este în joc viitorul lor și cred că e bine, la vârsta lor, să realizeze că viitorul lor este în propriile mâini, foarte simplu", a transmis un profesor.

Nici în Nantes nu au fost mai liniştite.

Sâmbătă sunt anunţate manifestaţii la nivel naţional, pe fondul creşterii accelerate a costului vieţii. Sindicatele şi organizaţiile studenţeşti se tem că nemulţumirile se vor uni într-o singură mişcare de amploare. Potrivit Ministerului de Interne, peste 160.000 de oameni au participat la protestele de ieri, de peste două ori mai mulţi decât se estimase iniţial.