Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 26 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 26 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 77.641 dolari sau 66.670 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 79.510 dolari sau 68.275 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, în continuare, cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 69.508 dolari sau 59.743 euro.