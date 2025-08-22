Dublă lovitură pentru români. Au venit facturile la electricitate după eliminarea plafonării. De parcă nu ar fi fost de ajuns că tarifele sunt mult mai mari, factruile au venit calculate la TVA 21%, nu 19%, cât era în luna iulie. Clienţii sunt revoltaţi, ba chiar ministrul Energiei a cerut clarificări. Cei de la Finanţe spun însă că TVA-ul se aplică în funcţie de data plăţii prevăzută în contract, şi nu de perioada consumului.

"Tocmai am primit-o dimineaţă. Azi noapte probabil. Şi este mult mai mare". În aceeaşi situaţie sunt milioane de români. Facturile le energie electrică au explodat după elimarea plafonării. De la 68 de bani pe kWh, preţul s-a dublat, sau chiar triplat.

Facturi la energie mai mari

"Preţul final e 1,52. Aşa scrie aici. Eu, de regulă, plăteam 35, până în 60 maxim. Şi acum am 140 aproape", spune Luminiţa Petcu.

Furnizorii de energie au trimis deja mare parte din facturi. Concluzia: toată lumea plăteşte mai mult. Cel mai mic tarif e de puţin peste 1 leu, însă preţurile ajung şi la peste 2 lei pe kWh.

Român: Dublu şi un pic. În jur de 100 şi ceva de lei.

Reporter: Şi înainte plăteaţi 50-60?

Român: Cam aşa.

Şi de parcă nu ar fi fost destul, şi TVA-ul s-a mărit în avans.

Facturile au fost umflate şi de TVA-ul majorat. De la 1 august, cota de TVA pentru energie electrică a crescut de la 19 la 21%. Chiar dacă la facturile venite acum vorbim de consumul pentru luna iulie, furnizorii deja au facturat cu TVA-ul de 21%.

TVA de 19% sau 21%?

"O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministrul de Finanţe spune însă că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Ca o consolare, chiar dacă mică, cine nu e mulţumit de cât plăteşte, poate trece oricând la alt furnizor. "Trebuie să găsească care este cel mai avantajos preţ pentru ei, în zona în care locuiesc. Schimbarea de furnizor poate fi făcută fără niciun fel de piedică din partea furnizorului actual", spune Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Ministerul Energiei promite măsuri care vor duce la scăderea facturilor. "Deblocarea proiectelor mari de investiţii. Digitalizarea contoarelor şi o platformă care să-i ajute pe oameni să-şi dea seama când curentul este foarte scump, şi atunci când energia e ieftină. Să reducem creşterea artificială a preţului, achiziţii făcute foarte clar de marii furnizori", a precizat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Toate aceste msuri ar trebui să reducă tarifele cu 25%, estimează autorităţile.

