Judeţul în care pensionarii fac împrumuturi de 3 ori mai mari pentru a face faţă facturilor

Pentru a face faţă cheltuielilor lunare şi facturilor la energie în creştere, pensionarii împrumută sume de trei ori mai mari de la Casa Judeţeană de Ajutor Reciproc (CARP) Arad, faţă de media ultimilor cinci ani.

Preşedintele CARP Arad, Lidia Dan, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că a constatat în ultimele luni o nevoie a pensionarilor de sume tot mai mari pentru a-şi acoperi cheltuielile.

Dacă în ultimii cinci ani media unui împrumut a fost de 2.500 de lei, în prezent este de 7.000 de lei, bani care trebuie restituiţi în 12 rate lunare.

Pensionarii sunt afectaţi de creşterea preţurilor la energie şi gaze

"Acesta este un semnal că puterea de cumpărare a scăzut dramatic. Pensionarii sunt afectaţi mai ales de creşterea preţurilor la energie electrică şi gaze, dar şi de costurile tot mai mari ale tratamentelor medicale", a declarat Lidia Dan.

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Aceasta a spus că o treime dintre solicitanţi au nevoie de bani doar pentru a acoperi împrumuturile anterioare, pentru că nu mai au bani pentru rata lunară. În medie, după şase luni de la primirea banilor se cere refinanţarea împrumutului.

Conform sursei citate, peste 2.000 de pensionari au apelat la împrumuturi CARP în primele zece luni din acest an, dar se aşteaptă un val de cereri peste iarnă, când facturile la întreţinere vor creşte odată cu necesitatea încălzirii locuinţelor.

"Ne aşteptăm la o iarnă cu facturi foarte mari şi, inevitabil, la cereri şi mai multe de împrumuturi", a declarat Lidia Dan.

Asociaţia are aproximativ 6.500 de membri cotizanţi în judeţ, iar o treime dintre aceştia apelează la împrumuturi.