Primăria Capitalei pregătește una dintre cele mai mari investiții în transportul public din ultimii ani, cu achiziția a 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, finanțate din fonduri europene. Pentru accelerarea procedurilor, administrația locală a purtat discuții tehnice cu mai mulți producători interesați, în etapa de pregătire a viitoarelor licitații.

Primăria Capitalei vrea să achiziţioneze 100 de troleibuze şi 79 de tramvaie noi cu fonduri europene - Hepta

Primăria Capitalei urmează să achiziţioneze, cu fonduri europene, 100 de troleibuze şi 79 de tramvaie noi, prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027.

PMB anunţă că, pentru a pregăti cât mai bine achiziţiile, în ultimele zile au avut loc întâlniri tehnice cu reprezentanţii unor furnizori interesaţi de viitoarele licitaţii. Au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC şi Automatica Mobility, pentru troleibuze, respectiv Astra, Bozankaya, Skoda şi Pesa, pentru tramvaie.

"Întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare de piaţă a caietelor de sarcini, perioadă în care companiile interesate au transmis observaţii, recomandări şi solicitări de clarificare. Ne dorim să lansăm licitaţiile cât mai curând şi să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite şi clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfăşoare mai rapid şi mai eficient", a transmis, luni, administraţia locală, pe Facebook.

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Furnizorii pot vizita depourile STB pentru a se familiariza cu infrastructura existentă.

Potrivit PMB, noile vehicule vor fi "moderne", "accesibile" şi "mai confortabile" pentru călători. Acestea vor avea: aer condiţionat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, prize USB, sisteme moderne de siguranţă şi asistenţă la conducere.

Cele 79 de tramvaie noi sunt legate de proiectele pentru modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai şi extinderea liniei din Prelungirea Ghencea.