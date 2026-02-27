Produs în România, dar dacă citim mai atent... vedem că ţara de origine este de fapt cu totul alta. Sunt situaţii de care se lovesc tot mai mulţi oameni care caută produse locale în supermarketuri. Un borcan pe care scrie mare „Castraveți în oțet de Buzău”, şi mai are şi motive tradiționale românești pe etichetă, nu ne-ar da nimic de gândit, de exemplu. Doar că, undeva pe spate, scris mic, apare... Vietnam. Autorităţile spun că problema nu este de legalitate, ci mai mult de... moralitate.

Şapte din zece români caută produse locale în magazine. Eticheta "produs în România" ne convinge, de obicei, să cumpărăm. Puţini sunt însă cei care citesc în detaliu informaţiile.

Undeva, mic, pe borcanul cu tricolor scrie că, de fapt, ingredientele sunt din UE sau chiar din afara Uniunii Europene.

La solicitarea Observator, compania care a pus pe piata produsele a transmis că borcanele sunt etichetate în deplină conformitate cu Regulamentul UE. Originea castraveților este indicată clar pe ambalaj, iar etichetele au fost verificate de specialiști pentru a asigura conformitatea legală.

Pe un alt borcan de castraveți "de Buzău", țară de origine trecută pe spate este....Vietnam. Şi la fel se întâmplă şi în cazul nucilor care.... de fapt, provin din China sau Ucraina, potrivit Georgiana Pocol, reporter Observator 16.

"La prima vedere, este o politica de marketing, pare ca și o inducere în eroare a consumatorilor. Deci operatorul economic a pus la dispoziție toate datele. Ei doar sunt importatori si comercianti. motivele traditionale pot duce in eroare consumatorii. insa informațiile sunt complete, corecte și precise. S-au respectat cerințele", spune Ionel Obretin, Vicepresedinte ANPC.

Deşi practica este legală, problema este una de etică si marketing înşelător, spun specialiştii.

"Cred că pe legislația incidentă la ONRC și la OSIM ar putea exista anumite restricții cu privire la folosirea anumitor sintagme ca și cum produsul ar fi de origine 100% românească", spune Ionel Obretin, Vicepresedinte ANPC.

"În piaţă unde găsim roşii româneşti, dacă ne uităm mai atent, vedem că toate cutiile scrie pe ele în turceşte şi atunci cam clar roşia nu prea vine din România. În momentul în care suntem înşelaţi, în momentul în care ne dă, nu la urmă un adevăr, dar care ne duce într-o zonă de minciună, cred că aceste lucruri ar trebui drastic sancţionate", spune Sorin Mierlea, Președinte InfoCons.

Legea europeană privind informarea consumatorilor stabilește ce informații sunt obligatorii și cum trebuie afișate, transmite Georgiana Pocol, reporter Observator 16. Pe etichetă trebuie să se regăsească descrierea produsului, identitatea comerciantului, ţara de origine, lista ingredientelor, alergenii, data expirării și informații nutriționale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate sancționa practicile considerate înșelătoare.

Georgiana Pocol Like

