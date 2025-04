Programul Rabla 2025. Creşte valoarea voucherului pentru maşinile electrice. Tichetele pentru diesel, eliminate

"Despre programul Rabla, așa cum am anunțat în trecut, urma să dau vești bune românilor. Cred că acesta e un bun moment să fac acest lucru. Vă anunț oficial, pe această cale, că voi trimite la Monitorul Oficial foarte curând propunerile de ecotichete pentru programul 'Rabla 2025'. Voi propune și voi transmite pentru autoturismele electrice 7.500 de euro. Voi propune pentru motoarele cu combustie fără diesel, așa cum am promis, 10.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de euro. Mai avem 12.000 lei pentru hibride și, dacă îmi amintesc bine, 17.500 de lei pentru plug-in hybrid. Dar cred că marea veste pentru români este 7.500 euro, noua valoare a ecotichetului la Rabla Electric, în contextul în care, spre deosebire de ceea ce se întâmpla anul trecut, avem în Romania trei modele produse în țara noastră, la Craiova", a transmis Mircea Fechet.

Ulterior, ministrul a rectificat informaţia privind ecotichetul pentru maşinile plug-in hybrid, valoarea propusă a acestuia fiind de 15.000 de lei, nu 17.500 de lei.

Potrivit economedia.ro, piața mașinilor electrice din România a scăzut cu circa 30% anul trecut, după ce valoarea voucherului Rabla pentru mașini electrice a fost redus peste noapte de la 10.000 de euro în 2023 la 5.000 de euro în 2024.

Industria auto a cerut majorarea voucherului Rabla pentru mașini electrice în contextul în care în România Ford produce deja trei modele auto electrice, iar Dacia comercializează de asemenea modelul Spring. APIA, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, una dintre cele două asociații profesionale din industria auto din România, a cerut ca valoarea tichetului pentru mașini electrice să fie în acest an 8.500 de euro, pentru a scădea treptat în următorii cinci ani.

Conform datelor Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), în 2024, la capitolul autoturisme „electrificate”, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), cota de piaţă a ajuns la 32%, cu 22,8 puncte procentuale peste cota deţinută de motoarele diesel. În context, autoturismele full electrice aveau o cotă de 6,5% din piaţă, în 2024 faţă de anul 2023, când reprezentau 10,7%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţineau o cotă de piaţă de 4,3%, în comparaţie cu 3,8%, cu un an în urmă. La nivelul anului trecut, cele mai vândute autoturisme electrice au fost: Dacia Spring – cu 3.263 unităţi, în scădere cu 52,5% faţă de anul 2023, Tesla Model 3 (cu 1.679 de unităţi, +64,3%) şi Tesla Model Y (846 de unităţi, -59,3%). În categoria autoturismelor Plug-in, top 3 modele este ocupat de: Ford Kuga (593 de unităţi, -17,6% faţă de anul 2023), Toyota RAV4 (cu 500 de unităţi, +29,9%) şi Hyundai Tucson (483 de unităţi, +27,4%).

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2024, modelul Toyota Corolla, cu 3.281 de unităţi (creştere de 52,3% faţă de anul 2023), iar apoi Toyota RAV4 (cu 2.361 de unităţi, +56,5%) şi Toyota Yaris Cross (2.361 de unităţi, +20,7%).

Trei modele electrice sunt produse la Craiova

Totodată, ministrul Mediului a subliniat că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat săptămâna viitoare. El și-a exprimat speranța ca o parte însemnată a bugetului Rabla Plus să rămână în România, în condițiile în care trei modele electrice sunt produse la Craiova.

"Am vizitat fabrica, am condus acele modele - și sper ca o parte însemnată a bugetului Rabla Plus să nu mai meargă în China, să nu mai meargă în afara Uniunii Europene și în afara României, să rămână la noi în țară. (...) Săptămâna viitoare aprobăm bugetul AFM-ului în București. Asta înseamnă că, din acel moment, putem demara", a adăugat ministrul Mediului.

Cea mai mare expoziție green din România - Green Energy Expo & Romenvirotec - se desfășoară în perioada 9 - 11 aprilie, în incinta complexului expozițional Romexpo. Evenimentul abordează viața sustenabilă, de la producția de energie regenerabilă și eficiența energetică la colectarea, sortarea și reciclarea inteligentă a deșeurilor, de la gestionarea apei și apei uzate la transformarea smart a vieții urbane și servicii publice digitalizate.

