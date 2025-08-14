Antena Meniu Search
Programul Rabla ar putea fi deblocat din septembrie. Bugetul va fi redus la 200 de milioane de lei

După ce au fost amânate mai mult luni, programele Rabla Plus şi Rabla Clasic ar putea fi deblocate din septembrie. Guvernul va aloca însp un buget redus dedoar 200 de milioane de lei pentru întreaga perioadă 2025-2030, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă.

14.08.2025
Iniţial, bugetul anunţat pentru prima fază a Programului Rabla era de 610 milioane lei pentru sesiunea persoanelor fizice.

"Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei", arată proiectul.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat încă de luna trecută că valoarea voucherelor va scădea.

"Suntem într-o situaţie economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Pentru persoane care îşi permit maşini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reuşim să salvăm parte din program", a declarat Diana Buzoianu.

Începerea programului Rabla Auto 2025 fusese suspendată în 18 iunie, cu o zi înainte de pornirea celei mai aşteptate etape, cea pentru persoanele fizice.

