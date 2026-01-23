Antena Meniu Search
Propuneri de noi tarife pentru STB. Cu cât s-ar putea scumpi biletele pentru transportul în comun în Capitală

Bucureștenii s-ar putea trezi cu scumpiri importante la transportul public. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că tarifele practicate de STB ar putea fi majorate, în contextul unei situații financiare critice la nivelul Primăriei Municipiului București.

de Andreea Milea

la 23.01.2026 , 12:30
Joi, la Primăria Municipiului București, a avut loc o ședință de lucru pe această temă, în cadrul căreia au fost propuse noi prețuri pentru titlurile de călătorie. Potrivit unui document obținut de Observator, scumpirile ar urma să afecteze atât biletele simple, cât și abonamentele.

Astfel, o călătorie metropolitană de 90 de minute, care în prezent costă 3 lei, ar putea ajunge la 5 lei. Două călătorii ar urma să coste 10 lei. Abonamentul metropolitan de 24 de ore s-ar scumpi de la 8 la 14 lei, iar cel de 72 de ore ar ajunge la 30 de lei. Abonamentul lunar ar putea crește de la 80 la 100 de lei.

Modificări sunt luate în calcul și pentru titlurile de călătorie integrate cu metroul. O călătorie metropolitană STB + metrou, valabilă 120 de minute, s-ar putea scumpi de la 7 la 9 lei. De asemenea, abonamentul comun STB - Metrorex ar urma să crească de la 160 la 180 de lei.

Deocamdată, tarifele nu au fost aprobate, dar documentul arată în ce direcție ar putea merge administrația locală, având în vedere lipsa tot mai mare de bani.

Lista posibilelor majorări

  • O călătorie metropolitană (90 minute) - scumpire de la 3 lei la 5 lei
  • 2 călătorii metropolitane (90 minute) - scumpire de la 6 lei la 10 lei
  • 10 călătorii metropolitane - scumpire de la 25 lei la 40 lei
  • Abonament metropolitan de 24 de ore - scumpire de la 8 lei la 14 lei
  • Abonament metropolitan de 72 de ore - scumpire de la 20 lei la 30 lei
  • Abonament metropolitan de 7 zile - scumpire de la 30 lei la  45 lei
  • Abonament metropolitan de 1 lună - scumpire de la 80 lei la 100 lei
  • Abonament pe 1 an - scumpire de la 700 lei la 900 lei
  • O călătorie metropolitană și metrou (120 minute) - scumpire de la 7 lei la 9 lei
  • 2 călătorii STB + metrou (120 minute) - scumpire de la 14 lei la 18 lei
  • Abonament integrat de 24 de ore - scumpire de la 18 lei la 22 lei
  • Abonament integrat STB + Metrou de 1 lună - scumpire de la 160 lei la 180 lei
  • Abonament integrat STB + Metrou de 1 an - scumpire de la 1.410 lei la 1.600 lei
