Putin: Kievul să contacteze batalioanele ucrainene încercuite la Pokrovsk pentru a se preda

Rusia a cerut "liderilor politici ai Ucrainei să ia decizia corespunzătoare cu privire la soarta cetăţenilor şi a militarilor, aşa cum au făcut-o la Azovstal" (Mariupol) în 2022, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu soldaţi răniţi la Spitalul Militar Central din Moscova.

În acest scop, liderul de la Kremlin şi-a exprimat disponibilitatea de a declara un armistiţiu de câteva ore în aceste zone ale frontului şi de a invita jurnalişti ruşi şi străini. "Suntem pregătiţi să încetăm operaţiunile militare pentru o anumită perioadă de timp: pentru câteva ore, două, trei sau şase ore, astfel încât jurnaliştii să poată intra şi vedea ce se întâmplă, să vorbească cu soldaţii ucraineni şi apoi să plece", a declarat el la această întâlnire, care a fost televizată.

Şeful statului rus a adăugat că "este important să evităm provocările din partea ucraineană. Nu vrem ca o dronă să zboare, un jurnalist să fie rănit şi apoi să încerce să ne învinovăţească pe noi pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu avem nevoie de asta".

Armata ucraineană a transmis azi că rușii continuă tentativele de a încercui orașul Pokrovsk, unde au aproximativ 11.000 de militari.

Ministerul Apărării rus a raportat miercuri primele capitulări ale forţelor ucrainene din Kupiansk şi noi progrese la periferia fortăreţei Pokrovsk, principalul obiectiv al ofensivei actuale din Donbas. "Un grup de 12 soldaţi şi-au comunicat disponibilitatea de a se preda în schimbul garanţiilor privind viaţa lor. În prezent, se explorează opţiuni pentru evacuarea lor în siguranţă", se arată în raportul de război publicat pe Telegram.

La ordinul lui Putin, armata rusă încearcă să-i convingă pe apărătorii oraşului Kupiansk să "renunţe la rezistenţă şi să se predea". Şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, l-a informat duminică pe Putin că armata a reuşit să înconjoare aproximativ 50 de batalioane ucrainene, aproximativ 10.500 de soldaţi, în Kupiansk şi Pokrovsk.

"Pentru a reduce la minimum pierderile inutile, vă cer, aşa cum am făcut şi în trecut, să luaţi toate măsurile necesare pentru a garanta predarea soldaţilor ucraineni, a celor, desigur, care doresc să facă acest lucru", a declarat Putin duminică. Cu toate acestea, atât bloggerii militari ruşi, cât şi Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, au pus la îndoială afirmaţiile lui Gherasimov.

Separat, emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă de investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina va înceta în decurs de un an, potrivit Reuters. Dmitriev a vorbit după întâlnirile sale cu oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump din Statele Unite, care au avut loc weekendul trecut, după anunţul anulării summitului dintre Trump şi Putin.

"Suntem siguri că ne aflăm pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru să se întâmple", a declarat Dmitriev, care este şi directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe, în faţa participanţilor la conferinţa din capitala saudită Riad. Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă în decurs de un an, Dmitriev a răspuns: "Cred că da". Pe când s-a aflat în SUA, Dmitriev a afirmat că Rusia şi SUA sunt aproape de o "soluţie diplomatică" la război.

