Rusia a trimis 11.000 de soldaţi pentru a cuceri Pokrovsk, ultima redută ucraineană din Doneţk

Ruşii continuă tentativele de a încercui oraşul Pokrovsk (estul Ucrainei) şi au adus noi trupe, aproximativ 11.000 de militari, în jurul acestuia, potrivit Corpului 7 de reacţie rapidă al Forţelor aeropurtate ucrainene, citat de Unian.

"În ceea ce priveşte natura probabilă a acţiunilor inamice în aglomeraţia Pokrovsk, inamicul a mai adus aproximativ 11.000 de soldaţi pentru a-şi pune în aplicare planul de încercuire a aglomeraţiei Pokrovsk (oraşul şi împrejurimile). Grupurile inamice care s-au infiltrat în oraş vor încerca cel mai probabil să avanseze la nord-vest şi la nord de Pokrovsk", se arată în comunicatul unităţii ucrainene citate.

Pokrovsk se află pe o rută-cheie care a fost utilizată de armata ucraineană pentru aprovizionare

În zona de responsabilitate a Corpului 7 al Forţelor ucrainene de asalt din sectorul respectiv, inamicul acumulase aproximativ 27.000 de soldaţi, aproximativ 100 de tancuri, circa 260 de vehicule blindate de luptă şi până la 160 de tunuri şi mortiere, conform agenţiei de presă citate.

Pătrunderea unor grupuri mici mobile ale forţelor ruse în Pokrovsk este anunţată şi de bloggeri militari ruşi, citaţi de Reuters. Potrivit acestora, oraşul - un important nod rutier şi feroviar în regiunea Doneţk - ar fi încercuit aproape în totalitate. Înainte de război, Pokrovsk avea o populaţie de aproximativ 60.000 de oameni, dar între timp majoritatea s-a evacuat, inclusiv toţi copiii. În prezent, puţin civili au mai rămas aici. Pokrovsk se află pe o rută-cheie care a fost utilizată de armata ucraineană pentru aprovizionare.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil - folosit în vasta industrie siderurgică ucraineană de odinioară - se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Producătorul ucrainean de oţel Metinvest a declarat în ianuarie că a suspendat operaţiunile miniere de acolo. Universitatea tehnică din Pokrovsk, cea mai mare şi mai veche din regiune, a fost avariată de bombardamente şi acum este abandonată.

Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Lugansk şi Doneţk. Ucraina încă mai controlează aproximativ 10% din Donbas - o suprafaţă de aproximativ 5.000 km pătraţi în vestul Doneţkului. Preşedintele rus Vladimir Putin susţine că Donbasul face parte de acum legal din componenţa Rusiei, după anexarea regiunilor Doneţk şi Lugansk în septembrie 2022, alături de Herson şi Zaporojie, alte două regiuni din sud-estul Ucrainei. Dar Kievul şi Occidentul resping confiscarea teritoriului de către Moscova, calificând-o drept o acaparare ilegală.

Capturarea oraşului Pokrovsk, supranumit "poarta spre Doneţk" de către media ruse, şi a Konstantinivka, localitate situată mai la nord-est de acesta, pe care trupele ruse încearcă de asemenea să o încercuiască, ar oferi Moscovei posibilitatea de a se îndrepta spre nord, spre cele mai mari două oraşe rămase sub controlul Ucrainei în Doneţk - Kramatorsk şi Sloviansk.

De asemenea, ocuparea Pokrovsk ar permite Moscovei să perturbe şi mai mult liniile de aprovizionare ucrainene de-a lungul frontului de est şi să-şi intensifice campania de lungă durată pentru a captura Ceasiv Iar, care se află pe un teren mai înalt, oferind un potenţial control asupra unei zone mai extinse. Capturarea sa ar oferi, de asemenea, Rusiei mai multe opţiuni de a ataca regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, mai la vest, care nu este una dintre zonele revendicate de Moscova, deşi spune că şi-a stabilit un mic avanpost acolo.

Ucraina depune eforturi pentru a-şi consolida poziţiile în oraş

"Sunt lupte aprige în oraş şi la căile de acces către oraş... Logistica este dificilă. Dar trebuie să continuăm să-i distrugem pe ocupanţi", a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski. Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, îi raportase duminică lui Putin că Rusia a blocat un număr mare de soldaţi ucraineni în zonă. Bloggerii ruşi susţin că Kievul şi-ar fi retras unităţile de top din acest sector.

Platforma de analiză a evoluţiilor de pe front DeepState, apropiată de armata ucraineană, a transmis că forţele ruse continuă să se infiltreze în Pokrovsk. "Situaţia din Pokrovsk este pe punctul de a fi critică şi continuă să se deterioreze până la punctul în care ar putea fi prea târziu pentru a mai face ceva", susţine DeepState.

