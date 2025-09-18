Persoanele fizice care vor să cumpere maşini noi prin Programul Rabla, pot să îşi pregătească dosarele, pentru că din 30 septembrie se va da startul înscrierilor. Programul Rabla se relansează anul acesta mai târziu şi cu un buget redus. Doar 200 de milioane de lei sunt alocaţi celor care vor să-şi cumpere maşini noi, cu sprijin de la stat.

De pe 30 septembrie încep înscrierile în programul Rabla. De la ora 10 dimineața, șoferii vor putea intra în aplicație pentru a se înscrie și pentru a primi voucherele din partea statului.

Înscrierile vor avea loc până pe data de 25 noiembrie. În acest an, Rabla are un buget mai mic în comparație cu anii precedenți, 200 de milioane de lei. A scăzut, evident, valoarea tichetelor.

Pentru mașinile electrice vorbim despre o scădere substanțială. Voucherul ajunge la 18.500 de lei. De asemenea, se va oferi un ecotichet de 15.000 de lei pentru o mașină plug-in hybrid sau pentru o motocicletă electrică.

Voucherele de 12.000 de lei sunt pentru un autovehicul hybrid, iar cele de 10.000 de lei pentru un autovehicul cu propulsie termică. Programul din acest an a fost foarte criticat de industria producătoare de mașini.

Reprezentanţii din domeniu spun că nu ar fi trebuit să scadă valoarea ecotichetelor și că acest lucru a dus deja la scăderea vânzărilor de mașini și a făcut ca în același timp să crească importurile de mașini second-hand.

