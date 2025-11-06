Veşti bune pentru cei care vor să cumpere o maşină nouă. Astăzi a început o nouă sesiune din programul RABLA. Puteţi depune evident cereri dar atenţie, trebuie să vă grăbiţi pentru că fondurile sunt limitate. Românii au cumpărat în ultimii ani peste 700.000 de maşini noi şi mai bine de un milion de rable au fost date la casat.

Românii se pot înscrie în programul Rabla până pe data de 15 decembrie pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu. Însă, atenție în limita bugetului disponibil.

Administrația Fondului pentru Mediu a suplimentat acest buget cu 45 de milioane de lei, în contextul în care, la prima rundă, nu a fost atât de mare interes pentru vouchere pentru mașini electrice. Acești bani au fost redirecționați în cea de-a doua rundă pentru mașini cu termice și, de altfel, hibrid.

Aproximativ 4.000 de români se pot înscrie în această sesiune a programului Rabla. Tichetele au valori diferite. 10.000 de lei pentru o mașină pe benzină, 12.000 de lei pentru un hibrid clasic și, de altfel, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid.

Voucherul pentru o mașină electrică a scăzut anul acesta la 18.500 de lei și, de altfel, vedem și schimbări în piață și vânzările de mașini electrice au scăzut cu 26% anul acesta față de anii trecuți.

Până în acest moment, știm foarte clar că din cei 45 de milioane de lei disponibili, mai sunt disponibili doar 10 milioane de lei. Așadar, înscrierile continuă.

