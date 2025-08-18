Reformele începute de Guvernul Bolojan nu trebuie să se oprească la jumătatea drumului, a declarat pentru RFI consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta susţine că majoritatea măsurilor anunţate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situaţia în care se află România.

Radu Burnete, consilier prezidenţial, despre reforme: "Operăm un pacient care nu este anesteziat"

Radu Burnete admite că reformele sunt dificile, dar spune că ele trebuie duse la bun sfârşit.

"Gândiți-vă că operăm cumva un pacient care nu este anesteziat, România. Când începi să lucrezi la o anumită măsură, am văzut de multe ori chiar şi în practică, realizezi sau ţi se evidenţiază lucruri de care nu erai conştient şi atunci trebuie să faci un pas în spate, să măsori din nou. Guvernul nu poate să taie chiar aşa ca un măcelar”, a spus consilierul prezidenţial.

Potrivit lui Radu Burnete, Guvernul nu are de ales decât să meargă înainte cu aceste reforme, care vor stârni nemulţumiri.

"În ceea ce priveşte concesiile, să ştiţi că Guvernul discută cu toate aceste categorii. Chiar şi eu m-am văzut cu sindicatele din educaţie, le-am ascultat. Sunt sigur că acolo unde cineva chiar reuşeşte să arate Guvernului că poate a luat-o pe o cale greşită sau poate nu a făcut reglajul cel mai bun, eu sunt sigur că o să vedem nişte ajustări", mai spune Radu Burnete.

În opinia sa, cea mai mare vulnerabilitate a măsurilor fiscale de până acum este ca Executivul să se oprească la mijlocul drumului.

