Radu Miruţă spune că la Ministerul Economiei nu mai sunt bani de salarii: "S-au pus sume din pix"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, acuză din nou artificiile folosite la alcătuirea bugetului de stat, susţinând că "s-a tras de matematică" şi au fost trecute "din pix" sume inexistente. El avertizează că ministerul său nu mai are fonduri pentru salarii, iar banii au fost redirecţionaţi din capitole destinate unor "proiecte ajunse la DNA".

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 07:15
"Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci cunoscută. Am spus-o de la tribuna Parlamentului, de la votul bugetului. S-a tras de matematică fără să existe corespondenţă în realitate. S-au pus sume, din pix, inexistente", a declarat Radu Miruţă, miercuri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a explicat că, în primele trei luni, nu s-a observat acest lucru, pentru că s-au consumat fondurile deja existente, însă spre final de an se termină banii.

Radu Miruţă: S-au pus sume, din pix, inexistente 

"La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget şi am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocaţi bani pentru nişte proiecte care acum au ajuns la DNA şi nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii şi sper să fac şi altceva cu ei", a adăugat Radu Miruţă.

El a adăugat că oamenii îi spun că şi în alţi ani au fost probleme complicate şi îi cer să găsească din nou soluţii.

"S-a ajuns într-atât de mult cu exagerarea diferenţei între banii pe care îi aduni şi banii pe care îi consumi, încât nu mai poţi merge mai departe. (...) Eu cred că a fost o inconştienţă obsesiv susţinută crezând că cu o minciună mai trăieşti o lună, după o lună mai spui altă minciună şi acea lună era luna electorală. Trăiau în propria minciună", a susţinut Miruţă.

El a declarat că "nu e un capăt de drum" şi se pot lua măsuri pentru "ceea ce urmează". El a ţinut să precizeze că nici opoziţia nu a propus o altă variantă pentru rezolvarea problemelor ţării.

"Nici de la opoziţie nu am auzit altă variantă, că pe talerul celălalt al balanţei de zgomot, dar nu e altă propunere, pentru că nu există altă propunere", a mi afirmat Miruţă.

radu miruta buget stat ministerul economiei salarii ministrul economiei
