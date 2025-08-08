100 de milioane de euro! Atât cheltuie statul pe chirii, într-un an! Guvernul vrea să strângă cureaua şi să renunţe la contractele păguboase. Unul dintre acestea e încheiat de Ministerul Muncii. Instituţia plăteşte peste 30.000 de euro pe lună pentru sediul aflat într-un hotel, unde mai lucrează o sută de angajaţi.

Statul aruncă lunar milioane de euro pe chirii. Banii ajung în conturi private. De departe, cea mai scumpă chirie este cea pe care o plăteşte ministerul investiţiilor şi proiectelor europene. Instituţia stă cu chirie din 2018, iar anual, a plătit în jur de două milioane de euro, bani decontaţi din fonduri europene.

"La Ministerul Fondurilor Europene eu am demarat procedura de achiziţie a unui sediu din fonduri europene, aveam şi linia de finanţare şi tot nu ştiu dacă s-a mai conturat această procedură. Plata chiriei pe care o făceam, un sediu dacă l-aş fi achiziţionat ar fi însemnat plata chiriei pe doi ani de zile", a declarat telefonic Adrian Câciu.

"Cu un deficit fiscal record şi cu o datorie publică în creştere alarmantă nu ne mai permitem luxul risipei bugetare. de aceea, este obligatorie realizarea unui audit pe zona de contracte de închiriere pe care statul român fie le plăteşte la preţuri supradimensionate, fie le încasează la venituri foarte reduse", a explicat Iancu Guda, specialistul economic Observator.

"Cheltuieli-monstru" din bugetul statului

Doar anul trecut, statul român a cheltuit pe bunuri şi servicii 93 de miliarde de lei, cu 50% mai mult decât investiţiile publice. Asta înseamnă că pentru fiecare 10 lei investiţie, statul a cheltuit cu bunuri şi servicii 15 lei.

Un alt minister care plăteşte chirie este cel al muncii. Instituţia are 57 de clădiri închiriate în ţară şi în străinătate, Spania şi Germania, pentru ataşaţii economici. În cifre, chiria pe an se ridică la 2 milioane de euro.

Aproape 110 angajaţi ai ministerului Muncii au birourile în această clădire din Piaţa Montreal din Capitală, la fostul sediu al ministerului familiei şi tineretului. Undeva la 30.000 de euro pe lună scoate ministerul din buget pentru a acoperi costurile cu chiria. Contractul a fost prelungit pentru încă un an acum câteva luni. Şi ANOFM e pe lista chiriaşilor de lux.

Explicaţia ministrului Muncii

"Am început demersurile ca să renunţăm la cea mai mare dintre chirii. Facem asta în doi paşi. În primul rând, vom căuta să relocăm pe colegii noştri care lucrează acum acolo în alte spaţii care deja sunt ale ministerului. După care să încercăm o reziliere amiabilă cu proprietarul de acolo", a precizat Florin Manole, ministrul Muncii.

Apele Române dau 54.000 de euro chirie într-o clădire din centrul Capitalei. Ministrul Mediului cere subordonaților săi să caute un alt loc mai ieftin.

În timp ce statul scoate bani grei din buzunar pentru chirii, tot statul pierde bani din chirii. Exemplul a fost dat de ministrul Economiei, Radu Miruţă, la Observator: ministerul Economiei nu a încasat niciun leu pentru o clădire din patrimoniu închiriată timp de 18 ani.

