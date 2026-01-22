Sistemul de termoficare din București este în colaps, iar vinovații par să fie împărțiți între Primăria Capitalei, Termoenergetica și Elcen. În plină iarnă, sute de mii de oameni stau în frig, iar facturile continuă să crească. Cum s-a ajuns aici și de ce această criză riscă să devină una națională ne explică Radu Opaina, fost director RADET.

Mihaela Călin: Prima întrebare, și cred că cea mai dureroasă acum, este: cine se face vinovat, domnul Opaina, de toată această situație? Primăria, Termoenergetica sau Elcen?

Radu Opaina: Păi, categoric Primăria Capitalei și Termoenergetica, în speță și Elcen. Pentru că toate trei aceste instituții aveau obligația să asigure apă caldă și căldură în mod continuu și la parametrii contractuali. Așa spune legea, așa spune contractul.

Mihaela Călin: Dar este o problemă de transport până la locuințele oamenilor? Adică sunt avarii pe drum sau nu se produce ce trebuie? Că aici nu prea ne mai dăm seama.

Radu Opaina: Sistemul, în ansamblu, nu mai poate funcționa, nu mai poate furniza, în parametrii contractuali, căldură atunci când afară avem sub minus 5 grade, când este ger. El nu mai poate, este obosit, este uzat, este terminat, pentru că, în cel puțin ultimii 20 de ani, nu s-au respectat lucrări de întreținere, de reparații, de modernizare, de adaptare la cerințele noi, de adaptare la clima care este acum în zona noastră. Deci este un cumul de nereguli, urmat de un cumul de abuzuri, de alte probleme care țin de competențele, atribuțiile și responsabilitățile Primăriei Capitalei.

Mihaela Călin: Bine, da, și ați văzut, la final vine factura, care este din ce în ce mai mare pentru toți bucureștenii, ba că inflația, ba că una, ba că alta, ba că austeritatea, facturile sunt foarte mari. Termoenergetica le spune oamenilor că, în realitate, facturile alea mari reflectă exact ceea ce primesc ei și că nu plătesc nimic în plus. Oamenii contestă și sunt convinși că li se impută pe facturi niște servicii de care ei nu beneficiază. De fapt, cum se calculează facturile acestea?

Radu Opaina: De fapt, situația este următoarea: în prezent, în ianuarie, jumătate din populația Bucureștiului și, aș spune, că toată țara e la fel, jumătate din populația României a suferit din cauza lipsei căldurii și apei calde. În februarie, va suferi cealaltă jumătate. Pentru că vor primi facturile de consum pentru ianuarie. Care vor fi fabuloase. Vor fi cele mai mari din istoria României, la capitolul energie termică pentru încălzire. Deci noi discutăm despre niște realități pe care le vedem și le vedem prin nemulțumirea în masă a oamenilor. Pentru că sistemul a dat cu nasul de o iarnă normală, iar iarna și-a făcut treaba, îngenunchind sistemul și neoferind populației ceea ce trebuie să-i ofere.

Mihaela Călin: Noi am arătat aici, la Observator, și situații din țară. De exemplu, la Craiova sunt foarte mulți oameni care stau în frig pentru că, de asemenea, sunt avarii, peste avarii, defecțiuni. Credeți că poate să devină aceasta o problemă națională?

Radu Opaina: Este o problemă națională, critică și foarte complicată. Și nu de azi, de ieri, de câțiva ani de zile. Dar, pe fondul unor ierni blânde, toate problemele au fost, în fiecare an, acoperite, mascate, puse la sertar. Acum, realitatea este ceea ce se vede și se trăiește. Din păcate, vor apărea foarte multe probleme. De neplata facturii, de deconectări, de explozii, incendii, pentru că lumea improvizează. Deci s-a creat o stare generală foarte, foarte neprielnică și care creează probleme privind traiul la bloc și viața, în sine, a foarte multor oameni. Deci nu se poate ca, în anul 2026, în România, să avem problema asta. Este absurd, dar o avem. Problema care, cu siguranță, nu se poate rezolva iarna aceasta, dar măcar dacă ar exista o soluție pe termen lung, ceea ce, oricum, nu există nici ea. Vă mulțumesc, domnule Opaina, pentru intervenția la Observator și pentru aceste explicații foarte importante pentru noi.

