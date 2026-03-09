Preţul aurului, 9 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,62 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cifrele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,62 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 721,9548 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut trei bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6621 lei româneşti, un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8820 lei româneşti, aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,4111 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0979 lei româneşti.

